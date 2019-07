Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Zweistündige Sperrung der B42 durch defekten LKW

Lahnstein (ots)

Am 26.07.2019 gegen 10:15 Uhr touchierte ein Sattelzug in Braubach beim Auffahren auf die B42 eine Verkehrsinsel. Dabei wurde der Kraftstofftank beschädigt und Diesel lief aus. Der LKW-Fahrer fuhr die B42 in Fahrtrichtung Koblenz bis kurz hinter die Anschlussstelle der B260. Dort konnte er durch aufmerksame Verkehrsteilnehmer angehalten werden. Durch die Feuerwehr Lahnstein wurde der restliche Kraftstoff abgepumpt. Die Fahrtrichtung nach Koblenz musste dazu rund zwei Stunden voll gesperrt werden.

Während der Sperrung kam es vor der Auffahrt von der B260 auf die B42 zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Fahrzeuge beteiligt waren. Eine Fahrerin wurde dabei leicht verletzt.

