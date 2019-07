Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Straßenverkehrsgefährdung und Trunkenheit im Straßenverkehr Zeugen gesucht

Braubach (ots)

Am Donnerstag, 25.04.2019 gegen 16.40 Uhr befuhr eine 33-jährige Fahrzeugführerin mit einem weißen Ford Kuga mit Koblenzer Zulassung die Landesstraße Nr. 335 von Dachsenhausen in Fahrtrichtung Braubach. Durch dahinter fahrende Zeugen wurde mitgeteilt, dass die Pkw-Führerin auf der Fahrt in Richtung Braubach mehrfach, auch im Bereich von unübersichtlichen Kurven, auf die Gegenfahrbahn geraten sei. Die entgegenkommenden Verkehrsteilnehmer hätten einen Verkehrsunfall teilweise nur durch Vollbremsungen oder durch massives Gegenlenken verhindern können. Als die Frau ihr Fahrzeug auf einem Supermarktparkplatz abstellte hielten sie Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Da die Pkw-Führerin deutlich unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihr eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein beschlagnahmt. Beim Verbringen zur Dienststelle leistete die Frau einigen Widerstand und beleidigte die Beamten.

Die Polizei Lahnstein bittet nun dringend Zeugen, die von den gefährlichen Fahrmanövern betroffen waren, sich mit der Dienststelle unter Telefon-Nr. 02621-913 110 oder per Email an PILahnstein@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Lahnstein



Telefon: 02621-913-0





