Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Mehrere Einbruchsdiebstähle

Schönenberg-Kübelberg (ots)

In der Nacht von Montag 15.07.2019 auf Dienstag 16.07.2019, zw. 19 Uhr und 07 Uhr, wurde in die Lagerräume einer Sanitärfirma in der Sander Straße eingebrochen und mehrere Fittings Heizungspumpen entwendet. Hierbei entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Im gleichen Zeitraum wurde durch Einschlagen einer Fensterscheibe versucht in einen Supermarkt in der Festwiesenstraße einzubrechen, was jedoch nicht gelang.

