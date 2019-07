Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Polizei bittet um Hilfe

Reiffelbach (ots)

Die Polizei versucht zwei Beteiligte bei einem Verkehrsunfall zu ermitteln und bittet um Hinweise unter Telefon-Nummer 06382 9110. Beide Personen sind am Dienstagabend nach einem Unfall auf der L 380 zwischen Gangloff und Reiffelbach weitergefahren, ohne dass ihre Personalien festgehalten werden konnten. Um 17:50 Uhr überholte der Fahrer eines silberfarbigen BMW E46 Combi samt Anhänger, mit Bad Kreuznacher Kennzeichen einen jungen Fahrradfahrer (Kind oder Jugendlicher), der ebenfalls in Richtung Reiffelbach fuhr. Während des Überholvorgangs in einer langgezogenen Kurve kam der BMW auf die Gegenfahrbahn, auf der sich zwei hintereinander herfahrende Wagen näherten. Während der erste Fahrer zur Vermeidung eines Zusammenstoßes voll abbremste, reagierte der zweite Fahrzeugführer zu spät und fuhr auf den vorausfahrenden PKW auf, wobei dessen Fahrerin verletzt wurde. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Der junge Fahrradfahrer und der Fahrer des PKW BMW sollen zum genaueren Unfallgeschehen befragt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell