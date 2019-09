Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: gewerbsmäßiger Ladendiebstahl

Goslar (ots)

Am Mittwoch, den 03.09.2019 fiel einem Mitarbeiter eines hiesigen Einkaufsmarktes Am Güterbahnhof der Ladendiebstahl von erheblichen Mengen Tabak im Wert von ca. 350 Euro durch zwei Täter auf. Beide Täter konnten festgehalten und der Polizei übergeben werden. Die amtsbekannten, drogenabhängigen Täter wurden festgenommen und zunächst der Dienststelle des PK Bad Harzburg zugeführt. Nach Abschluss weiterer polizeilicher Maßnahmen wurde ein Täter entlassen. Der zweite Täter, welcher ohne festen Wohnsitz ist, wurde zum Zwecke der Durchführung eines Beschleunigten Verfahrens durch eine Richterin am Amtsgericht Goslar in U-Haft genommen. Bis zur Verurteilung wird er nun in Haft bleiben.

i.A. Noack

