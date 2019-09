POL-GS: Seesen: Pressebericht vom 04.09.2019

Polizeiinspektion Goslar

Gemeinschädliche Sachbeschädigung / Lutter am Barenberge - Brockenblick

Am Wochenende wurde das Hinweisschild am Friedhof mit dem Inhalt, der Friedhof sei kein Spielplatz, so verändert, dass der Friedhof ein Spielplatz "nur für tote Kinder" darstellt und "tote Kinder willkommen sind". Bislang kein Täterhinweis vorhanden.

Brandsache / Lutter am Barenberge

Am Di., gegen 15:30 Uhr, gerät ein auf einer Terrasse eines Einfamilienhauses aufgestellter Holztisch in Abwesenheit der Eigentümerin aus unbekannten Gründen in Brand. Das Feuer wird von Nachbarn bemerkt und erste Löschversuche werden unternommen. Die FFW Lutter löscht schließlich nach. Durch das Feuer entstand augenscheinlich Schaden an der Fassade sowie an einem Pfosten der Überdachung. Personen wurden weder verletzt noch gefährdet.

Hilflose Person / Stadt Seesen

Am Di., gegen 18:50 Uhr, meldete eine Passantin auf dem REWE Parkplatz in der Zimmerstrasse eine ältere weibliche Person, welche offensichtlich einen verwirrten Eindruck machte. Diese Person konnte wieder dem hiesigen Altenheim zugeführt werden, wo man die Dame schon vermisst hatte.

