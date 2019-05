Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pressemitteilung der PI Zweibrücken vom 05.05.2019

Polizeiinspektion Zweibrücken (ots)

Hornbach - Sachbeschädigung an einem PKW durch Sand

Am Samstag, 04.05.2019, in der Zeit von 18:00 Uhr bis 20:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter in der Bahnhofstraße in Hornbach einen dort geparkten schwarzen BMW 320d. Auf der Motorhaube des Fahrzeuges wurde augenscheinlich eine größere Menge an Sand verrieben, sodass in dem Lack deutliche Kratzer entstanden sind. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 500 Euro.

Wer hat den Tathergang beobachtet bzw. kann Angaben zum Täter machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder unter der Rufnummer 06332/976-0 entgegen.

Polizeiinspektion Zweibrücken

Telefonnummer 06332/9760

pizweibruecken@polizei.rlp.de

Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



