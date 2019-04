Feuerwehr Recklinghausen

FW-RE: Brennender PKW nach Verkehrsunfall - eine schwer verletzte Person

Recklinghausen (ots)

In Nacht zu Dienstag (16.04.2019) kam es auf der Bockholter Straße in Recklinghausen zu einem PKW Brand nach einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person.

Die Feuerwehr Recklinghausen wurde um 23.52 Uhr (15.04.2019) nach Bockholt gerufen. An der Einsatzstelle stand ein PKW nach einem Verkehrsunfall in Brand. Der PKW war nach einer Kollision mit einem Baum auf die Fahrbahn zurück geschleudert worden und hatte dort dann Feuer gefangen. Eine männliche Person (22 Jahre) wurde durch den Unfall schwer verletzt und musste nach notärztlicher Behandlung in ein Krankenhaus transportiert werden.

Der brennende PKW wurde durch die Einsatzkräfte mit Löschschaum abgelöscht. Durch den Brand und auslaufende Kraft- und Betriebsstoffe wurde die Fahrbahn beschädigt, so dass die Straße mindestens bis in die Morgenstunden gesperrt bleibt.

Die Feuerwehr Recklinghausen war bis circa 02.00 Uhr mit 12 Kräften der Feuer- und Rettungswache und dem Rettugsdienst mit einem RTW und dem Notarzt der Stadt Marl im Einsatz.

Zur Unfallursache und Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Aussage treffen und verweist auf die polizeilichen Ermittlungen.

Original-Content von: Feuerwehr Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell