Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verhinderte Trunkenheitsfahrt, Haftbefehl

Pirmasens (ots)

Am Sonntag, den 05.05.2019, um 02:38 Uhr wurde ein 32-jähriger Mann aus Pirmasens in der Buchsweilerstraße, Pirmasens einer Kontrolle unterzogen, bevor der Mann mit seinem PKW losfahren konnte. Da bei dem Mann eine relevante Alkoholisierung festgestellt werden konnte, wurde ihm der Fahrtantritt untersagt und der Schlüssel sichergestellt. Zudem lag gegen den Mann ein offener Haftbefehl vor was dazu führte, dass er die Beamten auf die Polizeidienststelle begleiten musste. Nach Bezahlung des Haftbefehls konnte der Mann die Dienststelle wieder verlassen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell