Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Körperverletzung vor Diskothek

Pirmasens (ots)

Am Sonntag, den 05.05.2019, gegen 03:05 Uhr wartete eine 4 bis 5-köpfige Personen-gruppe auf ein Taxi, nachdem diese zuvor eine Diskothek in der Pestalozzistraße, Pi-masens besucht hatte. Ein 23-jähriger Mann aus Pirmasens gesellte sich zu der Personengruppe und suchte den Kontakt zu dieser. Unvermittelt bekam er von einer ihm unbekannten männlichen Person aus der Personengruppe eine Kopfnuss verpasst, so dass er umfiel. Auf dem Boden liegend schlug ihm diese männliche Person noch mehrmals mit der Faust in das Gesicht. Der Mann erlitt hierdurch eine blutige Nase, lehnte eine ärztliche Behandlung jedoch ab. Die Täter konnten durch die Beamten nicht mehr angetroffen werden. Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bitte bei der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de zu melden.

