POL-GS: Pressemeldung PK Bad Harzburg vom 03.09.2019

Verkehrsunfallflucht

Am Mo., 02.09.2019, in den Nachmittagsstunden, stellte ein 78jähriger Bad Harzburger seinen Pkw auf dem Parkplatz des Kurhauses in der Parkstraße ab. Es handelte sich hierbei um einen grauen Opel Meriva.

Als der Mann seinen Pkw wieder in Betrieb nehmen wollte, stellte er Beschädigungen an der Beifahrertür und am hinteren rechten Radkasten fest.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken gegen den Pkw Opel und entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Bad Harzburg unter der Telefonnummer 05322/91111-0.

i.A.

Wagener, POK

