POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Mittwoch, 07.08.2019

++ Unbekannter zerstach Reifen ++ Schwerer Verkehrsunfall ++

Emden - Unbekannter zerstach Reifen

Emden - Als ein Fahrzeugbesitzer am Dienstagmorgen gegen 06:00 Uhr zu seinem in der Kiefernstraße Ecke Liekeweg geparkten Fahrzeug ging, bemerkte er an diesem ein Zischen. Der Mann hatte das Fahrzeug erst wenige Minuten zuvor dort abgestellt. Wie sich herausstellte, trat aus beiden Reifen der Beifahrerseite Luft aus. Ein unbekannter Täter hatte ersten Erkenntnissen nach mit einem unbekannten Gegenstand in die Reifen gestochen. Der Fahrzeugbesitzer stellte bei einer Nachschau im nahen Umfeld fest, dass auch von zwei Fahrzeugen auf einem Nachbargrundstück mehrere Reifen zerstochen waren. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Emden - Schwerer Verkehrsunfall

Emden - Schwere Verletzungen erlitten gestern Abend gegen 18:45 Uhr ein 50-jähriger Motorradfahrer und seine 27-jährige Mitfahrerin bei einem Verkehrsunfall in der Auricher Straße. Der Emder und die Emderin waren mit einer Harley-Davidson in Richtung stadtauswärts unterwegs. Ersten Erkenntnissen nach missachtete der 50-Jährige an der Einmündung der Theodor-Storm-Straße das Rotlicht, der für ihn geltenden Lichtzeichenanlage. Der 50-Jährige prallte mit seinem Zweirad gegen einen Renault Twingo, mit dem eine 47-jährige Frau aus Südbrookmerland unterwegs war. Die Frau war bei für sie Grünlicht anzeigender Lichtzeichenanlage aus der Theodor-Storm-Straße nach rechts in die Auricher Straße eingebogen. Durch den Zusammenstoß stürzten der Motorradfahrer und seine Mitfahrerin zu Boden. Beide erlitten hierdurch schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in ein örtliches Krankenhaus. Die 27-Jährige wurde mit einem angeforderten Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die PKW-Fahrerin ist ersten Erkenntnissen nach unverletzt geblieben. Sowohl das Motorrad als auch der PKW wurden beim Zusammenstoß beschädigt. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme musste die Auricher Straße in Höhe der Unfallstelle zeitweise in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden.

