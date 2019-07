Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter - Glück im Unglück bei Fenstersturz in der Schöntaler Straße

Wetter (ots)

Am Samstag den 13.07.2019 gegen 19:51 Uhr kletterte ein zweijähriger Junge über Möbelstücke zum geöffneten Fenster einer Dachgeschosswohnung in der Schöntaler Straße. Hier verlor er dann den Halt und fiel aus dem geöffneten Fenster ca. 3m nach unten, auf ein Vordach des Hauses. Leicht am Kopf verletzt wurde der junge Mann ins Krankenhaus gebracht, welches er nach kurzer Untersuchung wieder verlassen konnte. Ein in Bereitschaft stehender Rettungshubschrauber musste zum Glück nicht in Anspruch genommen werden.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Leitstelle Ennepe-Ruhr

Telefon: 02336 9166 2711

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell