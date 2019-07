Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg, Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Gevelsberg (ots)

Am 12.07.2019, um 12:25 Uhr, befuhr ein 52 jähriger Wittener, mit seinem Lkw, die Hammerstraße in Fahrtrichtung Rosendahler Straße. Im Kreuzungsbereich zur Rosendahler Straße missachtete er die Vorfahrt eines 37 jährigen Hageners, welcher mit seinem Lkw die Rosendahler Straße in Fahrtrichtung Am Kotten befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der 37 Jährige leicht verletzt wurde. Der Lkw des 52 Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand hoher Sachschaden an den Fahrzeugen und am Eckhaus der Rosendahler Straße. Für die Dauer der Unfallaufnahme war der Keuzungsbereich voll gesperrt.

