POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Montag, 05.08.2019

Brinkum - Diebstahl aus Wohnung

Brinkum - Im Zeitraum zwischen dem 27.07. und dem 04.08. entwendete ein unbekannter Täter mehrere Elektrogeräte aus einem Wohnhaus in der Coloniestraße. Den Zugang hatte sich der Unbekannte womöglich über eine unverschlossene Tür verschafft. Zum Diebesgut zählen unter anderem ein Kaffeevollautomat, ein Laptop, ein Fernseher, eine Musikanlage sowie ein Mobiltelefon. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Weener - Einbruch in Schwimmbad

Weener - Ein unbekannter Täter drang in der Nacht von Samstag auf Sonntag in die Räumlichkeiten des Friesenbades in der Friesenstraße ein. Nachdem der Unbekannte eine Außentür aufgehebelt hatte, konnte er in das Objekt gelangen. Der Täter hatte es offensichtlich auf Bargeld abgesehen. Die Spuren deuteten darauf hin, dass der Unbekannte den Kassenbereich durchsuchte. Ersten Erkenntnissen nach flüchtete der Täter ohne Mitnahme von Diebesgut. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Leer - Verkehrsunfallflucht

Leer - Am Freitag, im Zeitraum zwischen 10:50 Uhr und 12:50 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug einen BMW, 5er, der am Fahrbahnrand der Kleinen Roßbergstraße abgestellt war. An dem BMW entstanden Schäden an der gesamten linken Fahrzeugseite. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

