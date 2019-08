POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Freitag, 02.08.2019

Polizeiinspektion Leer/Emden

++ Emden/ A 31 - Verkehrsunfall und Falschfahrer auf der A 31 ++ Diebstahl aus PKW ++ Wahlplakate beschädigt ++ Einsatz nach Rauchentwicklung ++

Emden/ A 31 - Verkehrsunfall und Falschfahrer auf der A 31

Emden/ A 31 - Mit zwei Einsätzen auf der A 31, bei denen glücklicherweise niemand verletzt wurde, war die Polizei in der Nacht auf Freitag beschäftigt. Zunächst wurden Beamte gegen 00:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen den Anschlussstellen Pewsum und Emden-West alarmiert. Ein 22-jähriger Mann aus der Krummhörn war mit einem Mercedes, C-Klasse, von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Außenschutzplanken geprallt. Als die Beamten an der Unfallstelle eintrafen, fanden sie lediglich den beschädigten PKW auf dem Standstreifen vor. Von dessen Fahrer fehlte jede Spur. Noch während die Beamten mit der Ermittlung des Unfallverursachers befasst waren, meldete sich der 22-jährige, unverletzt gebliebene Fahrer telefonisch bei der Polizei. Er erschien kurze Zeit später beim Polizeikommissariat Emden und gab zu, den Unfall verursacht und sich anschließend von der Unfallstelle entfernt zu haben. Da der 22-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol und womöglich auch Drogen stand, veranlassten die Beamten eine Blutentnahme. Der 22-Jährige, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, muss sich nun für mehrere gegen ihn eingeleitete Strafverfahren verantworten.

Während Beamte noch die Unfallstelle absicherten und auf den Abschleppdienst warteten, fuhr auf dem Überholfahrstreifen ein Falschfahrer mit einem Opel an ihnen vorbei. Der 64-jährige Mann aus dem Main-Taunus-Kreis war offensichtlich an der Anschlussstelle Emden-West auf die Autobahn in Richtung Leer aufgefahren, allerdings auf der falschen Fahrbahnseite und somit als sogenannter Geisterfahrer. Weitere Beamte wurden alarmiert, um den Falschfahrer zu stoppen. Eine Streifenwagenbesatzung fuhr in richtiger Fahrtrichtung, durch die Mittelschutzplanke getrennt, parallel zum Falschfahrer. Es gelang den Beamten schließlich kurz vor Beginn einer Baustelle in Höhe der Anschlussstelle Riepe, den 64-Jährigen mittels eingeschalteter Signalanlage zum Anhalten zu bewegen. Verletzt oder gefährdet wurde bei diesem Vorfall glücklicherweise niemand. Eigenen Angaben nach habe sich der 64-Jährige verfahren und war deshalb als Falschfahrer auf die Autobahn aufgefahren. Die Beamten leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den Mann ein.

Leer - Diebstahl aus PKW

Leer - Am Donnerstagnachmittag, im Zeitraum zwischen 15:10 Uhr und 16:15 Uhr entwendete ein unbekannter Täter mehrere Gegenstände im vierstelligen Gesamtwert aus einem PKW, der auf dem Parkplatz der Tourist-Information in der Ledastraße abgestellt war. Zu den entwendeten Gegenständen zählte unter anderem ein silberner Laptop der Marke HP, Modell Pavilion. Den Angaben der beiden Fahrzeugnutzer zufolge war der PKW im Tatzeitraum verschlossen. Aufbruchspuren konnten die Beamten bei der Spurensicherung nicht feststellen. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Emden - Wahlplakate beschädigt

Emden - Am Freitagmorgen gegen 08:30 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie zwei Männer in der Johannes-Calvin-Straße mehrere Wahlplakate, die an Laternenmasten aufgehängt sind, mit schwarzer Sprühfarbe beschädigten. Die Plakate sind im Zusammenhang mit der Oberbürgermeisterwahl an Laternenmasten angebracht. Beide Täter werden auf etwa 20 Jahre alt geschätzt. Sie sollen eine schmale/ schlanke Statur aufweisen und kurze Haare tragen. Zudem sollen die Männer dunkle Kleidung getragen haben. Einer der Täter, so den ersten Erkenntnissen zufolge, trug einen Dreitagebart und führte einen schwarzen Rucksack der Marke Adidas mit sich. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Borkum - Einsatz nach Rauchentwicklung

Borkum - Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei wurden heute gegen 11:25 Uhr zu einem angeblichen Brand in die Ankerstraße gerufen. Anlass war ein ausgelöster Rauchmelder in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses. Die Einsatzkräfte stellten fest, dass die Rauchentwicklung beim Kochen entstanden war. Zu einem Brand und damit zu Personen- oder Sachschäden kam es nicht.

