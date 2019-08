Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der PI Leer/Emden für Samstag, 03.08.2019

Leer (ots)

++Körperverletzung++Hebelspuren an Wohnungstür++Lack zerkratzt (2 Fälle)++Blitzschutzeinrichtung zerstört++Heckenbrand++Terrassenholz gestohlen++Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer++

Leer - Körperverletzung

Leer - Am Freitagabend kam es gegen 22:20 Uhr auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants an der Papenburger Straße zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 18-jährigen jungen Mannes. Dieser wurde nach einer vorangegangenen verbalen Streitigkeit von einem 31-jährigen Mann geschlagen. Da der Ablauf und die Beteiligung weiterer Personen nicht genau bekannt ist, werden Zeugen gebeten, sich bei der Polizei in Leer zu melden.

Leer - Hebelspuren an Wohnungstür

Leer - Bereits am Donnerstag versuchte ein bisher unbekannter Täter in den Nachmittagsstunden eine Wohnungstür in der Bürgermeister-Pustau-Straße aufzuhebeln. Da die Tür den Versuchen standhielt, blieb er nur bei dem Versuch.

Rhauderfehn - Lack zerkratzt

Rhauderfehn - Unbekannte Täter haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der 1. Südwieke einen Pkw VW Golf beschädigt. Mit einem unbekannten, jedoch spitzen Gegenstand wurde die Fahrer- und Beifahrertür zerkratzt.

Rhauderfehn - Blitzschutzleitung zerstört

Rhauderfehn - Unbekannte Täter haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag an der Erich Kästner-Schule eine Blitzschutzleitung beschädigt und zudem augenscheinlich Glasflaschen auf dem Boden zerschlagen.

Weener - Heckenbrand

Weener - Am Freitag kam es gegen 10 Uhr in der Hütthausstraße zu einem Heckenbrand. Eine Thujahecke hatte auf einer Länge von ca. 3 Metern Feuer gefangen und konnte von den Geschädigten noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr annähernd gelöscht werden. Die Feuerwehr sorgte für das vollständige Erlöschen. Ursache des Brandes war nach dem jetzigen Kenntnisstand der unsachgemäße Gebrauch eines sog. Unkrautbrenners.

Emden - Lack zerkratzt

Emden - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in der Straße Widdelswehrster Warf ein Pkw Kia beschädigt. Unbekannte Täter zerkratzten die gesamte Beifahrerseite.

Emden - Diebstahl von Terrassenholz

Emden - Unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum vom letzten Sonntag bis jetzt Donnerstag Terrassenholz von einem selbstgebauten Steg/Anlegestelle am Kanal an der Straße Am Soltendobben.

Nüttermoor - Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Nüttermoor - Am Freitagnachmittag kam es gegen 13:40 Uhr zu einem relativ schweren Verkehrsunfall auf der Nüttermoorer Straße. Ein 28-jähriger Motorradfahrer aus Leer fuhr mit seinem Motorrad von der Deichstraße kommend in Richtung Ems-Park und überholte einen vor ihm fahrenden Pkw mit Anhänger. Der 22-jährige Pkw-Fahrer indes wollte soeben mit seinem Gespann über die Gegenfahrbahn in eine Auffahrt abbiegen. Beide Fahrzeuge kollidierten, der Motorradfahrer stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu, die einen Abtransport mittels Rettungshubschrauber erforderlich machten. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Sowohl das Motorrad als auch der Anhänger des Gespanns wurden stark beschädigt. Die Fahrbahn wurde für die Aufnahme des Unfalles voll gesperrt.

