LKA-RP: Diebstahl aus Kraftfahrzeugen

Das Auto ist kein Tresor: Daran sollten alle denken, vor allem, wenn sie damit in den Urlaub fahren. Auch bei einer kurzen Rast sollten Wertsachen, Smartphone oder die teure Kamera nicht im Fahrzeug bleiben. Sonst haben Diebe besonders leichtes Spiel. Das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz gibt Tipps, um sich vor Diebstahl aus Kraftfahrzeugen zu schützen.

Ein kurzer Tankstopp, ein kleiner Einkauf oder ein Ausflug zur nächsten Sehenswürdigkeit: Diebe nutzen viele Gelegenheiten, um Wertsachen aus einem Fahrzeug zu stehlen. In Rheinland-Pfalz wurden 2018 knapp 9.000 Fälle des Diebstahls an und aus Kraftfahrzeugen registriert. Diebstahl aus Fahrzeugen ist für Täter immer ein lukratives Geschäft - sie können blitzschnell Beute machen und ebenso schnell fliehen, bevor sie entdeckt werden.

Mit diesen Tipps schützen Sie Ihr Auto und Ihre Wertsachen vor Diebstahl:

- Stellen Sie Ihr Fahrzeug auf gut beleuchteten und belebten Parkplätzen ab. - Schließen Sie Ihr Fahrzeug grundsätzlich ab. Achten Sie bei einem Funkschlüssel darauf, ob es tatsächlich verschlossen ist. - Lassen Sie keine Wertsachen oder Bargeld sichtbar liegen. Auch Verstecken ist nicht zu empfehlen, weil die Diebe jedes Versteck kennen. Hinzu kommt, dass diese Gegenstände vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind. - Ausweise, Fahrzeugpapiere und andere Dokumente sollten gerade auf Reisen niemals im Auto aufbewahrt werden. Nehmen Sie diese stets an sich, wenn Sie das Auto verlassen. Fertigen Sie vor der Reise Kopien davon an. So haben Sie bei Verlust und Diebstahl alle Daten schnell zur Hand. - Bewahren Sie keine Wertsachen im Kofferraum auf - auch wenn es sich bei Ausflügen besonders anbietet. Nehmen Sie bei einer Übernachtung im Hotel sämtliche Gepäckstücke aus dem Kofferraum.

