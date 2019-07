Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz

LKA-RP: Einbruchschutz: Tipps, wenn Sie daheim sind

Nicht nur in der Urlaubszeit und wenn Sie unterwegs sind, spielt das Thema Einbruchschutz eine wichtige Rolle. Auch wenn Sie zuhause sind, ist Vorsicht geboten, denn nicht jeder Einbrecher wartet bis Sie das Haus verlassen haben. Das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz zeigt Verhaltensregeln auf, die helfen, die eigene Sicherheit entscheidend zu verbessern.

Oft sind es die kleinen Dinge, die viel verändern können: So verrät ein Blick durch den Türspion, bevor Sie die Tür öffnen, wer sich davor befindet. Nutzen Sie diesen, um böse Überraschungen zu vermeiden.

Ohne das helfende Auge in der Tür, können zusätzliche Schlösser mit Sperrbügel Abhilfe schaffen. So kann die Tür einen Spalt weit geöffnet werden, ein gewaltsames Eindringen in die Wohnung ist aber nicht möglich.

Komplettiert wird der Schutz durch eine Gegensprechanlage, im besten Fall mit Videotechnik. Fragen Sie nach, wer gerade geklingelt hat. Für eine gesunde Portion Vorsicht hat auch der Postbote Verständnis.

Sie haben den Schlüssel verloren? Dann wechseln Sie umgehend den Schließzylinder aus. Wenn Sie Ihren Schlüssel nicht mehr finden, heißt das nicht, dass es nicht jemand anderes tut. Der Schlüssel in den falschen Händen kann böse Folgen haben, denn ein Einbruch in den eigenen vier Wänden wiegt schwer. Die Verletzung der Privatsphäre und das verlorengegangene Sicherheitsgefühl können neben dem materiellen Schaden auch schwerwiegende psychische Folgen mit sich bringen.

Vermeiden Sie zudem sichtbar steckende Schlüssel an Glastüren, Fenstern, Balkon- und Terrassentüren. Wo Ihre Schlüssel liegen, müssen Sie wissen, nicht ein potentieller Eindringling.

Wenn Sie Ihr Haus verlassen - auch nur für kurze Zeit - schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab und verschließen Sie alle Fenster und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster!

Schon einfache technische Maßnahmen können das Einbruchsrisiko erheblich reduzieren. Lassen Sie sich bei einer (Kriminal-)Polizeilichen Beratungsstelle kostenlos beraten. Ihre nächstgelegene Beratungsstelle der Polizei finden Sie unter: https://www.polizei.rlp.de/de/aufgaben/praevention/kriminalpraevention/ansprechpartner/

Weitere Informationen rund um das Thema Einbruchschutz erhalten Sie in der Broschüre des Programms Polizeiliche Kriminalprävention "Sicher wohnen": https://www.polizei-beratung.de/medienangebot/detail/1-sicher-wohnen/

Denken Sie daran: Wenn Sie sich in einer Gefahrensituation befinden, von einer Straftat erfahren oder sonstige verdächtige Hinweise an die Polizei mitteilen wollen, rufen Sie im Zweifel die 110! Wir helfen Ihnen!

