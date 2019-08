Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, 04.08.2019

Leer/Emden (ots)

++ Diebstahl aus Wohnung ++ Brand einer Scheune ++ Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss (2) ++ Personenunfall aufgrund ausgehobener Schachtdeckel ++

Leer - Diebstahl aus Wohnung

Am gestrigen Samstagnachmittag wird der Polizei ein Einbruchdiebstahl aus einem im Schlehenweg stehenden Reihenhaus mitgeteilt. Die Ermittlungen am Tatort ergeben, dass aktuell unbekannte Täter eine rückwärtig gelegene Terrassentür gewaltsam öffneten und sich so Zugang zur Wohnung verschafften. Die geschädigten Bewohner verließen das Gebäude gegen 12:00 Uhr und stellten die begangene Tat bei ihrer Rückkehr gegen 15:00 Uhr fest. Der oder die Täter konnten nach ersten Feststellungen ein Smartphone Samsung Galaxy S10 Plus, Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich sowie Goldschmuck (Kette, Ring, Armband) erlangen. Die Polizei stellte diverse Spuren am Tatort fest und sicherte diese.

Leer - Brand einer Scheune

Am Samstagabend, gegen 21:15 Uhr, wird über Notruf der Brand eines landwirtschaftlichen Anwesens im Leeraner Domänenweg gemeldet. Bei dem Brandobjekt handelt es sich um ein mit etlichen Ferienwohnungen, einem Hauptwohnhaus sowie einem ursprünglichen Scheunentrakt ausgestattetes Gebäude. Das Feuer breitet sich schnell auf den Dachstuhl der Scheune aus und verursacht dort erheblichen Schaden. Durch den Einsatz massiver Kräfte aller Feuerwehren der Stadt Leer kann ein Übergreifen auf die Wohnbereiche verhindert werden. Auch aufgrund der Tatsache, dass die betreffenden Ferienwohnungen über das Wochenende unbewohnt waren, sind keine Personen zu Schaden gekommen. Der Gebäudeschaden wird nach ersten Schätzungen auf ca. 100.000,- Euro beziffert. Zur Brandursache können noch keine Angaben gemacht werden.

Leer - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wird der 23-jährige Führer eines PKW VW Lupo mit Kennzeichen LER in der Mozartstraße kontrolliert. Die Beamten stellen Anhaltspunkte für eine Drogenbeeinflussung bei dem Fahrzeugführer fest, welche durch einen Vortest bestätigt werden. Es wird eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Außerdem werden gegen den Mann die entsprechenden Emittlungsverfahren eingeleitet.

Leer - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Samstagvormittag wird in der Bremer Straße die Führerin eines Opel Astra kontrolliert. Auch bei dieser Fahrzeugführerin werden Anhaltspunkte für eine Drogenbeeinflussung festgestellt. Die 37-jährige in Moormerland wohnhafte Frau ist außerdem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Eine Blutentnahme wird durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Bei einer Durchsuchung kann außerdem eine geringe Menge Betäubungsmittel sichergestellt werden. Auch in diesem Fall werden diverse Strafverfahren gegen die Beschuldigte eingeleitet.

Emden - Unfall aufgrund ausgehobener Schachtdeckel / Zeugenaufruf!

Am frühen Sonntag, gegen 02:00 Uhr, verletzt sich eine 57-jährige Frau auf dem Parkplatz in der Maria-Wilts-Straße 2 in Emden. Die eingetroffene Streifenbesatzung stellt drei offenstehende Schachtdeckel auf dem Parkplatz des städtischen Verwaltungsgebäudes fest. Die Verletzte und ihr Begleiter geben an, dass diese den Parkplatz fußläufig überquerten. Aufgrund der Dunkelheit habe man einen offenstehenden Schachtdeckel übersehen und sei über diesen gestürzt. Die Frau zieht sich Verletzungen an den Knien und Ellenbogen zu, welche noch vor Ort durch eine Besatzung des Rettungsdienstes behandelt werden. Nach erfolgter Sachverhaltsaufnahme werden die Schächte von den Beamten wieder ordnungsgemäß verschlossen. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-339

Polizeistation Filsum 04957-334

Polizeistation Hesel 04950-1214

Polizeistation Jemgum 04958-298

Polizeistation Moormerland 04954-89381110

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-61751

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-1239

Polizeistation Weener 04951-913110

Polizeistation Westoverledingen 04955-935393

Verteiler

Medien mit Zugang zu "ots-Presseportal"

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden

i.A. Karsjens, PHK

Dienstschichtleiter

Telefon: 0491-97690 215

E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell