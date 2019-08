Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Dienstag, 06.08.2019

PI Leer/Emden (ots)

++ Körperverletzung nach strittiger Verkehrssituation ++

Leer - Körperverletzung nach strittiger Verkehrssituation

Leer - Eine zwischen zwei PKW-Fahrern strittige Verkehrssituation am Bahnübergang in der Bremer Straße ist gestern Nachmittag gegen 14:00 Uhr derart eskaliert, dass sich Insassen beider PKW körperlich angriffen. Beide PKW-Fahrer waren an einer Fahrbahnverengung am Bahnübergang offenbar uneinig über das richtige Verhalten. Die Fahrzeugführer beschlossen aufgrund der strittigen Situation, kurz nach dem Passieren des Bahnüberganges mit ihren Fahrzeugen anzuhalten. Zwischen dem 29-jährigen Mercedes-Fahrer aus dem Saterland und zwei Mitfahrern aus dem Opel, einem 23-jährigen Leeraner und einem 28-jährigen Deterner kam es in der Folge zu einem Handgemenge. Der 29-Jährige sowie der 23-Jährige erlitten dabei leichte Verletzungen. Eine medizinische Versorgung war nicht erforderlich.

