Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlicher Randalierer vorläufig festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstagmittag (25.06.2019) in der Königstraße einen 32 Jahre alten, offenbar psychisch kranken Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, Passanten angepöbelt und einem 66-Jährigen eine Flasche geraubt zu haben. Ein Zeuge beobachtete gegen 11.35 Uhr, wie der Tatverdächtige am Eckensee mehrere Passanten lautstark und aggressiv anpöbelte. Anschließend ging er auf den 66-Jährigen zu, der auf einer Parkbank saß. Der Tatverdächtige trat dem Mann unvermittelt mehrmals gegen den Kopf und entriss ihm eine leere Flasche, die der Mann in der Hand gehalten hatte. Anschließend flüchtete er Richtung Königstraße, wo ihn zwischenzeitlich alarmierte Polizeibeamte vorläufig festnahmen. Auch ihnen gegenüber verhielt sich der 32-Jährige hochaggressiv und unkooperativ. Im Fahrzeug brüllte er herum und schlug gegen die Scheiben. Die Beamten stellten den Tatverdächtigen einem Arzt vor, der ihn in eine Klinik einwies. Der 66-Jährige erlitt bei dem Angriff keine Verletzungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell