Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht PI Goslar, Dienstag, 03. September 2019

Goslar (ots)

Pressebericht PI Goslar von Montag, den 02.09.2019, 12:00 Uhr, bis Dienstag, den 03.09.2019, 09:00 Uhr

Verkehrsunfallflucht

Goslar. Auf dem Parkplatz der BBS Baßgeige kam es am Montag, den 02.09.2019, in der Zeit zwischen 07:30 Uhr und 13:30 Uhr zu einem Unfall. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug stieß gegen einen geparkten Pkw Opel Corsa mit NOM-Zulassung. Der Unfallverursacher entfernte sich in der Folge unerkannt vom Unfallort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 05321 - 3390 in Verbindung zu setzen.

Fahrraddiebstähle

Goslar. Am Montag, den 02.09.19, in der Zeit zwischen 09:30 Uhr und 13:30 Uhr wurde von dem Gelände des CvD-Gymnasiums Baßgeige, ein mittels Zahlenschloss gesichertes 26er Mountainbike Mc Kenzie Hill 660-Fully in der Farbe : schwarz/orange/rot/weiß, entwendet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 05321 - 3390 in Verbindung zu setzen.

Goslar. Zwischen Donnerstag, den 29.08.2019, ca. 10:00 Uhr, und Montag, den 02.09.2019, ca. 08:00 Uhr, wurde ein am Fahrradständer der Deutschen Bank in der Rosentorstraße abgestelltes Herrenrad der Marke Emsrad in der Farbe : schwarz, entwendet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 05321 - 3390 in Verbindung zu setzen.

i.A. Schumbrutzke, PHK

