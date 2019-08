Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Holdorf - fahrlässige Körperverletzung unterlassene Hilfeleistung

Am Mittwoch, den 14. August 19, um 08.00 Uhr war ein 55-Jähriger aus Holdorf mit der Ausführung von Grünarbeiten auf der Sportanlage des SV Holdorf an der Großen Eschstraße beschäftigt, als er von einem Hund angefallen wurde. Der Hund war aus einem gegenüberliegenden Maisfeld herausgesprungen und biss das Opfer in beide Oberarme. Der bislang unbekannte Hundehalter erschien vor Ort, nahm den Hund an sich und entfernte sich, ohne Hilfe zu leisten. Sachdienliche Hinweise zur Ermittlung des Hundehalters nimmt die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91 / 95 00 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Traktor gestohlen

Zwischen Donnerstag, 15. August 2019, 18.00 Uhr und Freitag, 16. August 2019, 07.30 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter von einem Hof an der Straße Campermoor einen Traktor Xaver Farmer 308 mit dem Kennzeichen VEC-J 103, bei dem der Schlüssel steckte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden (Tel. 05493-1797) entgegen.

