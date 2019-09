Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des Polizeikommissariats Oberharz vom 08.09.2019

Illegale Müllentsorgung auf Waldparkplatz

Am Sonntag, 08. September 2019, gegen 07:50 Uhr, wurde auf einem Waldparkplatz an der B 498 oberhalb von Romkerhalle an der Okertalsperre eine illegal entsorgte Waschmaschine der Marke "Zanker" vorgefunden. In der Waschtrommel dieser Waschmaschine befand sich zudem noch Hausmüll. Ermittlungen zum Verursacher wurde eingeleitet. Die Polizei Oberharz bittet mögliche Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder etwas über die Herkunft dieser Waschmaschine sagen können, sich unter der Telefonnummer 05323-941100 zu melden. In diesem Zuge weisen wir daraufhin, dass die illegale Müllentsorgung je nach Art des Mülls eine Straftat oder aber Ordnungswidrigkeit darstellt. Die Kreiswirtschaftsbetriebe des Landkreises Goslar bieten gut organisierte Müllentsorgungsstationen an.

