Polizei Dortmund

POL-DO: Streit unter Nachbarn eskaliert und führt zu Polizeieinsatz in Dortmund-Mitte

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1237

Ein Streit zwischen zwei Männern ist am Mittwoch (23.10.) im Hausflur eines Mehrfamilienhauses an der Annenstraße derart eskaliert, dass die Polizei alarmiert wurde. Auch ein Säbel war im Spiel.

Ersten Erkenntnissen zufolge gerieten die beiden Dortmunder (28, 36) gegen 12.50 Uhr in Streit, als sie sich im Hausflur trafen. Offenbar hatte der Jüngere den Älteren in der vorherigen Nacht in dessen Ruhe gestört, woraufhin dieser ihn nun darauf ansprach. Plötzlich bedrohte der 28-Jährige seinen Kontrahenten mit einem Säbel. Der 36-Jährige ergriff den Mann und zog ihn zur Seite, woraufhin dieser stürzte und sich leicht verletzte. Er stand wieder auf, verletzte den Älteren mit dem Säbel leicht am Bein und flüchtete zurück in seine Wohnung.

Die Polizeibeamten forderten den 28-Jährigen auf, die Tür zu öffnen. Unter Vorhalt der Dienstwaffe nahmen sie ihn fest. In seiner Wohnung fanden die Beamten neben augenscheinlichen Betäubungsmitteln auch einen Säbel. Sie stellten die Gegenstände sicher und begleiteten den 28-Jährigen zunächst zur Behandlung seiner Verletzung in ein Krankenhaus. Von dort wurde er in eine psychiatrische Klinik gebracht.

