Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Scheibe eingeschlagen ++ Einschleichdieb in Wohnhaus ++ Motorradfahrerin übersehen - Frau stürzt - Verursacher fährt weiter ++ ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit ++

Lüneburg (ots)

Presse - 01.03.2019 ++

Lüneburg

Vögelsen - Zeugin gibt wertvollen Tipp - Polizei nimmt tatverdächtige Pkw-Diebe fest

Der Diebstahl von mehr als einem halben Dutzend hochwertiger Pkw, die mit dem Keyless-Go System ausgestattet sind, haben Ermittler der Polizeiinspektion in den vergangenen Wochen beschäftigt. Einer 38-jährigen Zeugin ist es zu verdanken, dass Einsatzbeamte der Polizei in Lüneburg am 01.03.19, gegen 02.00 Uhr, drei tatverdächtige Männer aus Polen vorläufig festnehmen konnte. Die Zeugin hatte gegen 01.15 Uhr drei Personen beobachtet, die im Bereich Birkenweg/ Buchenweg "herumschleichen" sollten. In Folge kontrollierte eine eingesetzte Polizeistreife einen Opel, der mit drei Männern im Alter von 28, 34 und 37 Jahren aus Polen besetzt war. Schnell gelangten die Polizeibeamten zu der Erkenntnis, dass sie es höchstwahrscheinlich mit Tatverdächtigen zu tun haben, die im Begriff waren hochwertige, mit dem Keyless-Go System ausgestattete Pkw zu stehlen. Sie nahmen das Trio vorläufig fest und stellten den Pkw sicher. Mittlerweile liegen weitere Erkenntnisse vor, dass mindestens einer der vorläufig Festgenommenen für einen oder mehrere der genannten Diebstähle von hochwertigen Pkw als Täter in Frage kommt. Gegen die Tatverdächtigen wurden Strafverfahren eingeleitet. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Radbruch - Einbruch in Container

Unbekannte Täter sind zwischen dem 28.02.19, 16.10 Uhr, und dem 01.03.19, 07.15 Uhr, in einen Baucontainer in der Straße Bei den Linden eingebrochen. Die Täter beschädigten ein Fenster und entwendeten u.a. einen Stampfer im Wert von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel.: 04131/925050, entgegen.

Lüneburg - Diebstahl aus Umkleideraum

Unbekannte Täter haben am 27.02.19, zwischen 11.45 und 13.20 Uhr, aus einem Umkleideraum der Sporthalle einer Schule in der Theodor-Heuss-Straße den dort abgelegten Kopfhörer eines Jugendlichen entwendet. Es entstand ein Schaden von geschätzten 50 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Neetze - Pkw beschädigt

Den Lack eines Pkw Ford, der in der Straße Im Neuen Dorfe auf einem Grundstück stand, haben unbekannte Täter in der Nacht zum 01.03.19 zerkratzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Scharnebeck, Tel.: 04136/912390, entgegen.

Lüneburg - Scheibe eingeschlagen

Eine Fensterscheibe eines Friseursalons in der Bleckeder Landstraße haben unbekannte Täter in der Nacht zum 28.02.19 eingeschlagen. Die Täter betraten das Geschäft nicht, verursachten jedoch Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am 28.02.19, zwischen 07.00 und 12.30 Uhr, ist ein bislang unbekanntes Fahrzeug gegen einen Pkw Citroen gestoßen, der in der Straße Spitzer Ort ordnungsgemäß abgestellt war. An dem Citroen entstand Sachschaden von ca. 750 Euro. Der Unfallverursacher fuhr davon, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg/ Rullstorf - ... die Polizei kontrolliert

Am Vormittag des 28.02.19 hat die Polizei auf der Lüneburger Umgehungsstraße eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. 25 Fahrzeuge waren zu schnell unterwegs. Der Schnellste wurde mit 137 km/h statt der erlaubten 100 km/h gemessen Bereits am späten Vormittag des 25.02.19 wurde auf der K2, zwischen Scharnebeck und Rullstorf die Geschwindigkeit gemessen. Acht Fahrer waren zu schnell unterwegs. Der Schnellste wurde mit 120 km/h statt der erlaubten 70 km/h gemessen. Dem Fahrer droht jetzt ein Fahrverbot.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg, OT. Nebenstedt - Einschleichdieb in Wohnhaus

In ein Wohnhaus in der Gartower Straße gelangten Unbekannte in den Nachmittagsstunden des 28.02.19. Die Täter drangen unerkannt zwischen 13:30 und 14:30 Uhr durch eine offene Tür ins Gebäude ein und erbeuteten Schmuck sowie zwei Sparschweine. Es entstand ein Sachschaden von einigen tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Lüchow - Geldbörse aus Einkaufswagen gestohlen

Eine günstige Gelegenheit nutzten Unbekannte in den Morgenstunden des 28.02.19 in einem Einkaufsmarkt in der Drawehner Straße. Die Täter nahmen in einem unbeobachteten Moment die im Einkaufskorb abgelegte Geldbörse einer 76-Jährigen an sich und verschwanden. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Clenze, OT. Kussebode - Rasenmäher aus Schuppen gestohlen

Einen Rasenmäher stahlen Unbekannte im Zeitraum des Monats Februar aus einem Schuppen in Kussebode. Es entstand ein Schaden von einigen hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Clenze, Tel. 05844-266, entgegen.

Langendorf, OT. Laase - Motorradfahrerin übersehen - Frau stürzt - Verursacher fährt weiter

Wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt die Polizei gegen den Fahrer eines Pkw VW Passat aus dem Landkreis. Der Unbekannte hatte in den Nachmittagsstunden des 27.02.19 einer 17 Jahre alten Leichtkraftradfahrerin auf der Landesstraße 256 - Einmündung Dorfstraße die Vorfahrt genommen, so dass die Jugendliche gegen 15:30 Uhr auswich und stürzte. Der Verursacher fuhr unerkannt weiter. Die 17-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-80079-0, entgegen.

Uelzen

Bad Bodenteich, OT. Overstedt - aufgefahren - leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt ein 74 Jahre alter Fahrer eines Pkw Ford C-Max in den Nachmittagsstunden des 28.02.19 auf der Landesstraße 270. Der Ford-Fahrer musste vor der Ortschaft verkehrsbedingt anhalten. Dieses bemerkte eine 44 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Nissan zu spät und fuhr auf. Es entstand ein Sachschaden von gut 13.000 Euro.

Uelzen - Polizei sucht geschädigten Pkw-Fahrer nach Verkehrsunfall

Nach einem Verkehrsunfall in den Mittagsstunden des 25.02.19 im Bereich der Parkbuchten Fritz-Röver-Straße - Höhe Herzogenplatz sucht die Polizei einen geschädigten Pkw-Fahrer. Ein 64 Jahre alter Fahrer eines weißen Pkw Skoda Yeti hatte gegen 11:45 Uhr rückwärts aus einer Parklücke ausgeparkt und dabei einen hinter ihm befindlichen Pkw touchiert. Der Fahrer dieses Pkw hielt kurz an, fuhr dann jedoch weiter. Er wird gebeten sich als Geschädigter mit Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-352, bzw. -930-215, in Verbindung zu setzen.

Uelzen - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Abendstunden des 28.02.19 auf der Bundesstraße 4. Dabei waren insgesamt sieben Fahrer zu schnell unterwegs. Der Tagesschnellste, ein 31 Jahre alter BMW-Fahrer, wurde mit 145 km/h bei erlaubten 100 km/h gemessen.

