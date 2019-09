Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm-Daimler gestohlen

Schwelm (ots)

In der Zeit vom 18.09 bis zum 23.09. wurde ein schwarzer Daimler A180 von einem Privatgelände an der Hembecker Talstraße gestohlen. Das neuwertige Fahrzeug sollte zum Verkauf angeboten werden und wurde auf dem Gelände abgestellt. Am Montagnachmittag stellte der Verkäufer den Verlust fest. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

