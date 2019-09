Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Einbruch in Geschäft

Ennepetal (ots)

Ein Bekleidungsgeschäft an der Loher Straße wurde am vergangenen Wochenende durch Unbekannte aufgebrochen. Sie durchwühlten den Verkaufsraum und öffneten die Schublade eines Schreibtisches. Hier nahmen sie eine Geldkassette an sich und entwendeten sie. In der Kassette befand sich ein kleiner Bargeldbetrag.

