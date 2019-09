Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Täter kommen über den Balkon

Hattingen (ots)

Am vergangenen Wochenende (20.09. bis 23.09) kletterten Einbrecher über ein Garagentor auf den Balkon eines Einfamilienhauses an der Hauptstraße. Sie versuchten die Balkontür aufzuhebeln, was ihnen jedoch nicht gelang.

