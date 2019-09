POL-DN: Betrüger unterwegs: "Alter Freund" verkauft Jacken an der Tür

Polizei Düren

In Hoven ist gestern ein Ehepaar Opfer eines Betrügers geworden. Dieser hatte sich als ehemaliger Arbeitskollege auf der Durchreise ausgegeben und minderwertige Jacken für eine viel zu hohe Geldsumme verkauft.

Gegen 11:45 Uhr klingelte der Betrüger an der Tür des Rentnerpaares. Er gab glaubhaft vor, ein alter Arbeitskollege des Mannes zu sein. Er begrüßte den Geschädigten sehr freundschaftlich und umarmte ihn auch, sodass man ihm Glauben schenkte. Dann erzählte er, dass er auf dem Weg in sein Heimatland Italien wäre. Er sagte, dass er in Deutschland einige teure Lederjacken gekauft hätte, die bei der Einreise nach Italien allerdings verzollt werden müssten. Um diesen Kosten zu entgehen, wolle er nun seinem alten Freund einen Gefallen tun und ihm die Jacken, die angeblich alle etwa 1000 Euro gekostet hatten, zu einem sehr günstigen Preis überlassen. Als das Paar sagte, dass es kein Interesse an dem Kauf hätte, wurde der Betrüger unfreundlich und drängte das Paar. Er bot dann auch günstigere Modelle an, für die er nur 100 Euro verlangte. Schließlich bedrängte er das Ehepaar so sehr, dass es einwilligte, zwei Jacken zu kaufen. Dann fuhr er mit dem Auto davon.

Als den Geschädigten die minderwertige Qualität der Jacken auffiel, ahnten sie den Betrug und verständigten die Polizei. Bei dem Betrüger handelt es sich um einen etwa 60 Jahre alten, 1,80 m großen Mann mit normaler Statur und ovalem Gesicht. Er hatte einen dunkelgrauen Bart und trug eine dunkelgrüne Hose, eine dunkle Lederjacke und eine Kappe. Er war mit einem grauen Kleinwagen der Marke Hyundai unterwegs, an dem ein ausländisches Kennzeichen mit den Anfangsbuchstachen FH angebracht war. Er sprach Deutsch mit einem nicht näher bestimmten Akzent.

Zeugen, die diesen Mann im Tatzeitraum im Bereich der Straße "Am Getzer Acker" gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 in Verbindung zu setzen.

