POL-DN: Einbruch in Discounter

Düren (ots)

Wenige Minuten reichten bislang unbekannten Tätern aus, um in der Nacht zu Donnerstag in einen großen Verbrauchermarkt einzubrechen und eine Vielzahl hochwertiger Elektroartikel zu stehlen.

Nachdem der Alarm am Gebäude gegen 00:26 Uhr ausgelöst wurde, dauerte es nicht lange, bis die Polizei am Ort des Geschehens eintraf. Da hatten sich die Unbekannten jedoch bereits entfernt, eine umgehend eingeleitete Fahndung führte nicht zu ihrer Ergreifung. Die Ermittlungen und Spurensuche ergaben, dass die Täter zunächst die Scheiben der Eingangstüren eingeschlagen hatten. Hierdurch waren sie in das Objekt gelangt, hatten eine Zwischentür gewaltsam geöffnet und waren in ein Lager vorgedrungen, in dem Elektroartikel wie Mobiltelefone und Tablet-PC gelagert wurden.

Mit ihrer Beute, deren Wert bislang noch nicht bestimmt werden konnte, gelang ihnen die Flucht. Aufgrund der Kürze der Zeit wird derzeit davon ausgegangen, dass mehrere Täter zusammengearbeitet haben.

Hinweise auf verdächtigen Personen oder Fahrzeuge werden an die Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 erbeten.

