Polizei Düren

POL-DN: Fahrerflucht auf der L264 bei Merzenich - Zeugen gesucht

Merzenich (ots)

Eine junge Frau musste einem entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen und fuhr in eine Leitplanke, wodurch ein hoher Sachschaden entstand. Der Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs fuhr einfach weiter. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Am Donnerstagabend gegen 21:30 Uhr befuhr eine Frau aus Würselen die L264 von Jülich in Richtung Girbelsrath. Kurz vor Merzenich, an der Linksabbieger-Kreuzung zur Straße "Auf der Heide", zeigte die Ampel für sie rot. Ihren eigenen Angaben nach verlangsamte sie ihre Fahrt, und fuhr mit angepasster Geschwindigkeit auf die Haltelinie zu. Von links kommend sei dann plötzlich ein kleiner SUV nach rechts in Richtung Jülich auf die L264 eingebogen.

Das Fahrzeug sei in einem sehr großen Bogen auf die Straße eingebogen, sodass die Fahrerin ausweichen musste, um einen Zusammenstoß mit dem abbiegenden Fahrzeug zu vermeiden. Dabei prallte sie gegen die Leitplanke an der rechten Fahrbahnseite.

Der abbiegende Fahrer hielt nicht an, sondern setzte seine Fahrt in Richtung Jülich fort.

Die Frau blieb unverletzt, jedoch entstand an ihrem Fahrzeug ein hoher Sachschaden. Daher bittet die Polizei Zeugen, die den geschilderten Unfall gesehen haben oder Hinweise auf den Fahrer geben können, der sich unerlaubt vom Unfallort entfernte, sich unter 02421 / 949-5221 mit dem sachbearbeitenden Beamten in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell