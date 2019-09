Polizei Düren

POL-DN: Über den Kreisverkehr gerast in Langerwehe

Langerwehe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall wurde am Dienstagabend ein Autofahrer schwer verletzt. Alkoholkonsum und das Fehlen seiner Fahrerlaubnis wurden später festgestellt.

Gegen 18:20 Uhr ereignete sich der Unfall am Kreisverkehr der L12 an der Anschlussstelle der BAB 4. Ein 48 Jahre alter Mann aus Baesweiler war mit seinem Pkw aus Richtung Langerwehe kommend in Fahrtrichtung Autobahn aus zunächst ungeklärter Ursache geradeaus über die Mittelinsel des dortigen Kreisels gefahren und dahinter gegen die Leitplanke geprallt.

Der Unfallfahrer konnte am Unfallort nicht zum Hergang befragt werden. Die Rettungskräfte stellten allerdings deutlichen Alkoholgeruch fest, so dass dem Schwerverletzten später im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen wurde.

Der rundum beschädigte Unfallwagen musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden, die Autobahnanschlussstelle wurde für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Bei der Fertigung der Verkehrsunfallanzeige stellte sich heraus, dass der 48-Jährige nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich mindestens 8000 Euro.

