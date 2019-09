Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar- Unfallflucht/ Polizei sucht Zeugen

Kalkar (ots)

Am Freitag (6. September 2019) gegen 16.20 Uhr kam es an Straße Markt in Höhe einer Bäckerei zu einem Unfall zwischen einer 78-jährigen Kevelaererin, die die Straße Markt zu Fuß überquerte, und einem 53-jährigen Autofahrer aus Krefeld. Der 53-Jährige befuhr mit seinem Renault Megane Scenic die Straße Markt aus Richtung Kesselstraße kommend und erfasste die 78-Jährige mit der Front seines Autos. Die Kevelaererin verletzte sich bei dem Unfall leicht.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall gesehen haben.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei Kleve unter Telefon 02821 5040. (as)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell