Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen- Diebstahl an zwei Autos/ Sonderausstattung gestohlen

Straelen (ots)

In der Zeit von Sonntag (8. September 2019), 21.00 Uhr, bis Montagnacht, 01.00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter an zwei geparkten PKW jeweils die Reifen mit Felgen sowie an einem PKW auch den Auspuff. Die Autos parkten auf dem Gelände einer Waschfirma an der Hubertusstraße. Als die Autobesitzer zu ihren Fahrzeugen zurückkehrten, waren diese auf Steine aufgebockt. Bei den erbeuteten Reifen, Felgen und dem Auspuff handelt es sich um Sonderausstattungen.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (as)

