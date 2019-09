Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Vrasselt- Einbruch an drei Gebäuden/ Polizei sucht Zeugen

Emmerich-Vrasselt (ots)

In der Zeit von Donnerstag (5. September 2019), 18.00 Uhr, bis Freitag, 5.30 Uhr, kam es am Dorfplatz der Gemeinde Vrasselt zu einem Einbruch sowie zu zwei Einbruchsversuchen. An einem dortigen Kindergarten hebelten unbekannte Täter ein Seitenfenster auf und gelangten so in das Innere des Gebäudes. Sie durchwühlten jedliche Schränke nach Wertgegenständen. Ob bzw. welche Beute sie gemacht haben, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Weiterhin wurde bei einer Bäckerei am Dorfplatz versucht, die aus Glas bestehende Seitentüre mit einem Stein einzuschlagen. Hier blieb es beim Versuch und die Täter gelangten nicht ins Gebäude. Der dritte Fall ereignete sich bei einem Friseursalon, bei dem die Täter das Oberlicht an einem Glaselement aufhebelten. Auch hier blieb es beim Versuch. Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Emmerich unter Telefon 02822 7830. (as)

