Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Verkehrsunfallflucht

Wohnmobil der Marke VW beschädigt

Emmerich (ots)

Ein Wohnmobil der Marke VW Multivan stand geparkt auf dem Schotterparkplatz an der Straße Kleiner Wall, als es am Freitag (6. September 2019) gegen 15.45 Uhr durch einen anderen Wohnmobilfahrer beschädigt wurde. An der linken, hinteren Seite des Multivan stellte der Eigentümer einen Schaden fest.

Zuvor hatte ein Zeuge*in den Unfall beobachtet und einen Zettel an der Windschutzscheibe des beschädigten Wohnmobiles hinterlassen. Leider fehlen die persönlichen Angaben des Zeugen, so dass die Polizei keinen Kontakt aufnehmen kann. Bitte melden Sie sich bei der Polizei Kleve unter Telefon 02821 5040.

