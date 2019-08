Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Täter scheitern vor der Tür

Lüdenscheid (ots)

Einbrecher trieben zwischen Sonntagabend und Montagabend ihr Unwesen an der Weststraße. Sie schlugen die Scheibe einer Wohnungseingangstür ein und versuchten die Tür aufzuhebeln. Dies misslang. Es entstand Sachschaden. Die Täter gingen leer aus und flüchteten unerkannt.

Ein Unbekannter versuchte am Montagnachmittag oder frühen Abend, in ein Wohnhaus an der Straße Luisental einzubrechen. Es gibt diverse Schäden an Scheibe und Fensterrahmen.

Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid unter 9099-0 entgegen.

