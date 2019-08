Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebe klauen Quad

Menden (ots)

Ein schwarzes Yamaha Grizzly Quad wird gesucht. Diebe entwendeten das Fahrzeug zwischen dem 11. und 18. August von einem Hof an der Iserlohner Landstraße. Am Quad war das polnische Kennzeichen "NGO64H3" angebracht. Das Quad aus 2009 hatte eine weiße Aufschrift auf dem Tank, eine schwarze Gepäckbox sowie an der Front ein Gitter zur Beladung. Hinweise zum Verbleib nimmt die Wache Menden unter 9099-0 entgegen.

