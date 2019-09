Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Unfallflucht

Unbekannter Fahrer beschädigt Betonpfahl und Laterne

Kleve-Rindern (ots)

Am Freitag (06. September 2019) in der Zeit zwischen 11:55 und 15:15 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrer einen Betonpfahl sowie eine Straßenlaterne am Fahrbahnrand der Ziegelstraße. Vermutlich ist der Unfall beim Rangieren passiert. Der Verursacher entfernte sich jedoch, ohne Angaben zu seiner Person zu machen. Hinweise bitte an die Polizei Kleve unter 02821 5040. (cs)

