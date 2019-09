Polizei Düren

POL-DN: Zwei Einbrüche in der Region

Bild-Infos

Download

Düren / Inden (ots)

Am Dienstag wurde in ein freistehendes Einfamilienhaus in Inden eingebrochen. Die Täter entkamen unerkannt. In Düren verschafften sich ebenfalls unbekannte Täter Zugang zu einem Mehrfamilienhaus und drangen in eine Wohnung ein.

Am gestrigen Dienstag verließ der Eigentümer eines Einfamilienhauses in Inden Lamersdorf gegen 06:35 Uhr sein Zuhause. Als er gegen 12:00 Uhr zu seinem Grundstück in der Indestraße zurückkehrte, bemerkte er, dass unbekannte Täter sich vermutlich über ein Fenster Zugang zu seinem Haus verschafft hatten. Zuvor hatte man versucht, eine rückwärtig gelegene Tür zu öffnen. Dieser Versuch misslang den Dieben jedoch.

Der Bewohner informierte die Polizei, die den Einbruch aufnahm und vor Ort Spuren sicherte. Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 1350 Euro, konnte aber noch nicht abschließend beziffert werden.

Zu einem weiteren Einbruchsdelikt kam es, ebenfalls am Dienstag, in Düren in der Veldener Straße. Dort verschafften sich die Täter zwischen 14:30 Uhr und 16:30 Uhr auf noch unbekannte Art Zugang zu einem Mehrfamilienhaus. Im Dachgeschoss hebelten sie eine Eingangstür auf und drangen in eine Wohnung ein. Ob und was entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Aufnahme durch die Polizei noch nicht abschließend fest.

An der benachbarten Wohnung im obersten Geschoss misslang der Versuch, die Wohnungstür gewaltsam zu öffnen. Die Polizei sicherte auch dort Spuren und leitete Ermittlungen ein.

Zeugen, die in einem der beiden Fälle Angaben zum Tatgeschehen machen können oder etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich über die 110 mit der Leitstelle der Polizei Düren in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell