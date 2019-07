Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Kaputtes T-Shirt, Beleidigungen, Schläge: 37-Jähriger Mann geht auf Sicherheitsmitarbeiter los

Weißenfels und Merseburg (ots)

Am Mittwoch, den 03. Juli 2019 wurden Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Magdeburg zu einem Sachverhalt auf dem Bahnhof Merseburg gerufen. Zuvor hatte ein 37-jähriger Deutscher gegen 19.10 Uhr einen Sicherheitsmitarbeiter, welcher die Züge im Auftrag des Verkehrsunternehmens Abellio begleitet, nach der Abfahrt einer Regionalbahn am Bahnhof Weißenfels unvermittelt angegriffen. Er schlug den 47-jährigen mehrfach mit der Hand ins Gesicht und beleidigte ihn mit ehrverletzenden Worten. Bei dem Angriff wurde zudem das T-Shirt des Sicherheitsmitarbeiters beschädigt. Zudem beleidigte der Täter auch die 63-jährige Kollegin des Geschädigten massiv. Die Bundespolizisten übernahmen den Sachverhalt nach Einfahrt des Zuges am Bahnhof Merseburg. Den 37-Jährigen erwarten Strafanzeigen wegen Körperverletzung, mehrfacher Beleidigung sowie Sachbeschädigung.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Magdeburg

Telefon: +49 (0) 391-56549-505

Mobil: +49 (0) 152 / 04617860

E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Twitter: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell