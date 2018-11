POL-MFR: (1692) Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Hilpoltstein (ots) - In der Nacht zum Mittwoch (13./14.11.2018) versuchten unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Greding (Lkrs. Roth) einzubrechen. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Bislang Unbekannte versuchten im Zeitraum zwischen 18:00 Uhr (Dienstag) und 08:00 Uhr (Mittwoch) sich gewaltsam Zutritt zu dem Anwesen in der Frankenstraße zu verschaffen. Ein Eindringen in das Einfamilienhaus gelang den Tätern nicht. Auf Grund dessen kam es zu keinem Entwendungsschaden. Sie verursachten allerdings Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Schwabach hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.

Alexandra Federl/n

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelfranken

Polizeipräsidium Mittelfranken Pressestelle

Telefon: 0911/2112-1030

Fax: 0911/2112-1025

http://www.polizei.bayern.de/mittelfranken/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell