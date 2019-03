Feuerwehr Detmold

FW-DT: Flächenbrand 06.03.19

Detmold (ots)

Am heutigen Abend wurde die Feuerwehr Detmold gegen 20:20 Uhr zu einem Flächenbrand in einem Waldstück nahe des Schützenhauses in Meiersfeld gerufen. Neben dem hauptamtlichen Personal waren auch die Löschgruppen Remmighausen und Diestelbruch vor Ort. Aus bislang ungeklärter Ursache brannte dort der Waldboden auf einer Fläche von ca. 25 Quadratmeter. Anwohner waren auf den Brand aufmerksam geworden und hatten die Feuerwehr gerufen. Mit einem C-Rohr konnte der Brand gelöscht und ein Übergreifen der Flammen auf nebenstehende Bäume verhindert werden. Dafür verbrauchten wir ungefähr 5.000 Liter Wasser. Der Einsatz unter Leitung von Brandamtmann Thomas Dörfel war nach ca. 90 Minuten beendet.

