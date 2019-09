Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Auffahrunfall auf der Wittener Straße

Gevelsberg (ots)

Eine 70-jährige Sprockhövelerin fuhr am Freitagmittag mit ihrem Skoda auf der Wittener Straße. An der Kreuzung zur Mittelstraße wollte sie nach rechts in diese abbiegen. Sie bemerkte nicht, dass der vor ihr fahrende 38-jährige Gevelsberger verkehrsbedingt bremsen musste und sie fuhr auf den Kia auf. Durch den Aufprall verletzte sich die 34-jährige Beifahrerin in dem Kia leicht, einen Rettungswagen benötigte sie nicht.

