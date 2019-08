Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Weitere Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Landkreis Konstanz (ots)

Hilzingen

Polizei stoppt Weiterfahrt

Nicht mehr weiterfahren ließen Beamte eine 86-jährige Pkw-Lenkerin, die Verkehrsteilnehmern am Samstagnachmittag gegen 13.10 Uhr auf der B 314 aufgrund ihrer unsicheren Fahrweise aufgefallen war. Die Polizisten stellten am Pkw der Frau, die aufgrund ihres Gesundheitszustandes ihr Fahrzeug nicht mehr sicher führen kann, mehrere Streifschäden fest. Nach Angaben der Autofahrerin stammen diese vom Einfahren in die bzw. Ausfahren aus der Garage. Wie Zeugen berichteten, war die 86-Jährige nicht nur mehrmals auf das rechte Bankett geraten, sondern auch zwischen Storzeln und Binningen zweimal auf die Gegenfahrspur geraten, weshalb entgegenkommende Autofahrer stark abbremsen und ausweichen mussten, um eine Kollision zu verhindern. Die Polizei brachte die Frau nach Hause und informierte die Fahrerlaubnisbehörde.

Singen

Seitenscheibe eingeschlagen

In der Nacht zum Sonntag hat ein unbekannter Täter zwischen 23.30 Uhr und 01.45 Uhr die Seitenscheibe eines in Höhe einer Gaststätte in der Ekkehardstraße abgestellten Fiat Punto eingeschlagen, jedoch nichts aus dem Fahrzeug entwendet. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges in der Straße beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, zu melden.

Bodman-Ludwigshafen

Auf Bahngleisen ausgerutscht

Mit einem gebrochenen Schlüsselbein musste ein 60-Jähriger in der Nacht zum Sonntag gegen 1 Uhr nach einem Unfall beim Campingplatz Schachenhorn vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Der Mann hatte sein Fahrrad auf dem Weg zum Campingplatz geschoben und war beim Überqueren der Bahngleise ausgerutscht. Der 60-Jährige stürzte dabei so unglücklich, dass er sich die Schulterverletzung zuzog.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell