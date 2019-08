Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Diebstahl

Unbekannte Täter entwendeten am Samstag gegen 12.45 Uhr ein Smartphone der Marke Samsung im Wert von 350 Euro aus einem Ladengeschäft in der Straße "In den Käppeleswiesen". Als der Diebstahl bemerkt wurde, flüchteten die Täter. Personen, die zur Tatzeit Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571/104-0, in Verbindung zu setzen.

Sigmaringen

Diebstahl

Unbekannte Täter entwendeten bereits zwischen Dienstag, 20.00 Uhr, und Mittwoch, 12.00 Uhr, vergangener Woche zwei Werbeschilder eines Restaurants an der Einmündung Binger Straße / Konviktstraße. Personen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571/104-0, zu wenden.

Krauchenwies

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Samstag gegen 16.00 Uhr auf der Kreisstraße 8239 zwischen Rulfingen und Hausen am Andelsbach. Eine 20-jährige Pkw-Fahrerin fuhr in Richtung Hausen am Andelsbach, als sie aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrspur abkam. Die 20-Jährige fuhr zunächst einige Meter auf dem Bankett. Bei dem Versuch, wieder auf die Fahrspur zu gelangen, übersteuerte sie das Auto nach links und kam nach links von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlug sich dreimal auf der angrenzenden Wiese, bevor es in einem Acker zum Stehen kam. Die Lenkerin des Pkw verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde zur weiteren Untersuchung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Sigmaringen

Einbruch und Sachbeschädigung

Gewaltsam Zutritt hat sich ein 19-jähriger Mann am Sonntagmorgen gegen 6.15 Uhr in ein Ladengeschäft in der Schwabstraße verschafft, indem er das Türglas einschlug. Bei dem Tatverdächtigen konnten lediglich drei gestohlene Zigarettenschachteln festgestellt werden. Es wird davon ausgegangen, dass der mutmaßliche Täter weiteres Diebesgut vor der Festnahme seinen Komplizen übergeben konnte, welche jedoch flüchteten. Der 19-Jährige stand bei der Festnahme unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Der festgenommene Tatverdächtige dürfte auch für eine vorherige Sachbeschädigung des Französischen Marktes auf dem Leopoldsplatz mitverantwortlich sein. Dabei wurden von mehreren Personen bei mindestens zwei Ständen die Kühltruhen geöffnet und Lebensmittel herausgenommen und über den Platz geworfen. Laut Zeugen trug einer der Täter eine schwarze Kapuzenjacke, dunkle Jeans und hatte einen Rucksack bei sich. Ein zweiter Täter trug ein dunkles Hemd und eine dunkle Jeans. Personen, die Hinweise zu den Mittätern geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571/104-0, in Verbindung zu setzen

Bad Saulgau

Vorfahrt missachtet

Ein Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von über 5.500 Euro ereignete sich am Montag gegen 5.30 Uhr in der Kaiserstraße. Eine von der Friedrichstraße kommende Pkw-Fahrerin wollte nach links in die Kaiserstraße abbiegen und missachtete hierbei die Vorfahrt einer auf der Kaiserstraße befindlichen Autofahrerin. Es kam zur Kollision, wobei jedoch niemand verletzt wurde.

