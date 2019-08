Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Sachbeschädigung geklärt

Friedrichshafen-Kluftern/Bodenseekreis (ots)

Zwischenzeitlich aufgeklärt werden konnte eine Sachbeschädigung, die am Sonntag, dem 03.03.2019, an der Brunnisach-Halle begangen wurde. Seinerzeit waren an dem Gebäude mehrere Glasscheiben mittels Steinen eingeworfen worden. Aufgrund eines Zeugenhinweises gelang es den Beamten des Polizeipostens Immenstaad, zwei 14-jährige Jugendliche als Tatverdächtige zu ermitteln und auch entsprechendes Beweismaterial sicherzustellen. Beide gelangen nun entsprechend zur Anzeige. Einer der Tatverdächtigen war bereits zu einem früheren Zeitpunkt in den Fokus der Ermittler geraten, er hatte seinerzeit jedoch wider besseres Wissen eine andere Person der Tat bezichtigt, um den Verdacht von sich abzuwenden. Diesbezüglich wird er zusätzlich wegen falscher Verdächtigung angezeigt.

Unsere Pressemitteilung vom 04.03.2019:

Friedrichshafen-Kluftern

Sachbeschädigung

Mehrere Scheiben an der Rückseite der Brunnisach-Halle beschädigten Unbekannte im Laufe des Sonntags, indem sie mehrere große Kieselsteine sowie einen Pflasterstein gegen die Doppelverglasungen warfen. Hierdurch entstand an drei Glasscheiben Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

