POL-KN: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Friedrichshafen

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gelangt ein 54-jähriger Pkw-Lenker zur Anzeige, der von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Friedrichshafen am späten Sonntagabend im Stadtgebiet kontrolliert wurde. Wie sich herausstellte, wurde gegen den Mann ein zeitlich begrenztes behördliches Fahrverbot verhängt, welches aktuell noch besteht und in Kürze abgelaufen wäre.

Friedrichshafen

Ohne Versicherungsschutz auf elektrischem Skateboard unterwegs

Auf einem elektrischen Skateboard war ein 24-jähriger Mann am Sonntagabend in Friedrichshafen unterwegs, als er von einer Polizeistreife kontrolliert wurde. Wie die Überprüfung ergab, war das Gefährt nicht versichert, obwohl aufgrund der Bauart und möglichen Geschwindigkeit dazu eine entsprechende Verpflichtung besteht. Der 24-Jährige gelangt daher wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz zur Anzeige.

Friedrichshafen

Trunkenheitsfahrt

Deutlich unter Alkoholeinwirkung stand ein 35-jähriger Pkw-Lenker, der von einer Polizeistreife am Sonntag kurz nach Mitternacht im Stadtgebiet kontrolliert wurde. Ein Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von über 2,1 Promille. Dem Mann wurde daraufhin in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen, da der 35-Jährige keinen Wohnsitz im Inland hat, musste er zudem eine Sicherheitsleistung von mehreren hundert Euro hinterlegen.

Friedrichshafen

Verkehrsunfall

Zwei beschädigte Fahrzeuge und Sachschaden von insgesamt etwa 6.500 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am frühen Sonntagmorgen gegen 02.30 Uhr in der Meistershofener Straße ereignet hat. Ein 47-jähriger Pkw-Lenker wollte in eine Hofeinfahrt abbiegen und verpasste diese zunächst. Er hielt daraufhin kurz nach der Einfahrt an und fuhr mit seinem Pkw rückwärts, übersah hierbei jedoch, dass hinter ihm zwischenzeitlich ein nachfolgender Wagen angehalten hatte. Durch die Wucht des folgenden Aufpralls entstand an beiden Fahrzeugen nicht unerheblicher Sachschaden. Das folgende Fahrzeug wurde dabei so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war.

Friedrichshafen-Ailingen

Beleidigung und Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz

Zu einer Ruhestörung in den Pausenhof der Grundschule Ailingen gerufen wurden Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen am Samstagabend. Anwohner hatten sich zuvor über lärmende und offensichtlich ausufernd feiernde Jugendliche beschwert. Nachdem ein Zeuge die Gruppe noch vor Eintreffen der Polizei zur Ruhe ermahnt hatte, wurde dieser von einem 16-Jährigen mehrfach beleidigt. Durch die beiden eingesetzten Streifenwagenbesatzungen wurden vor Ort schließlich etwa ein Dutzend Jugendliche angetroffen und kontrolliert. Hierbei musste festgestellt werden, dass das gesamte Gelände stark vermüllt war, teilweise Glasflaschen frisch auf dem Boden zerschlagen worden waren und die meisten angetroffenen Jugendlichen deutlich unter Alkoholeinwirkung standen. Bei einem 14-Jährigen ergab der Atemalkoholtest einen Wert von etwa 1,7 Promille, der Jugendliche wurde in Gewahrsam genommen und in die Obhut von Erziehungsberechtigten übergeben. Weiter wurden bei mehreren Minderjährigen Zigarettenschachteln samt Inhalt sichergestellt. Alle Beteiligten wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entweder direkt den Eltern übergeben oder erhielten einen Platzverweis für das Schulgelände. Im Nachgang wird geprüft, ob die Kosten für den polizeilichen Einsatz und die Beseitigung des Mülls möglicherweise den Verursachern in Rechnung gestellt werden können. Der 16-Jährige wird sich überdies strafrechtlich wegen Beleidigung zu verantworten haben.

Tannau/Neukirch/Krumbach

Alkoholfahrt

Deutlich unter Alkoholeinwirkung stand ein 59-jähriger Pkw-Lenker, der Verkehrsteilnehmern am Sonntagmittag gegen 12 Uhr auffiel, wie er in verkehrsunsicherer Art und Weise von Laimnau kommend auf der K 7716 zunächst Richtung Tannau fuhr. Auf der Strecke kam der Autofahrer mehrfach von seiner Fahrspur ab und überfuhr am Ortseingang Tannau eine Verkehrsinsel. In Tannau bog der Mann nach rechts auf die L 333 ein und fuhr weiter in Richtung Neukirch. An der Wildpoltsweiler Kreuzung bog er links auf die K 7712 in Richtung Krumbach ab. Zwischen Notzenhaus und Krumbach geriet der 59-Jährige erneut mehrfach auf die Gegenfahrspur und gefährdete zwei entgegenkommende Radfahrer derart, dass diese von der Straße nach rechts in den Grünstreifen ausweichen mussten. An der Kreuzung der L 326 bei Prestenberg gelang es einem Verkehrsteilnehmer schließlich, den Mann anzuhalten, ihm den Fahrzeugschlüssel abzunehmen und ihn bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeistreife festzuhalten. Die Beamten stellten bei dem 59-Jährigen einen Atemalkoholwert von über 1,3 Promille fest. Sie veranlassten daraufhin die Entnahme zweier Blutproben in einem Krankenhaus und behielten seinen Führerschein ein. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass der Mann während seiner Fahrt noch weitere Verkehrsteilnehmer gefährdet hat, bittet die Polizei mögliche Geschädigte und insbesondere auch die beiden bislang nicht bekannten Fahrradfahrer, sich unter Tel. 07541/701-0 beim Polizeirevier Friedrichshafen zu melden.

Überlingen

Körperverletzung

Zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen kam es am frühen Sonntagmorgen gegen 05 Uhr auf dem Landungsplatz. Aus bislang nicht geklärter Ursache waren die deutlich unter Alkoholeinwirkung stehenden Beteiligten zunächst verbal aneinander geraten. Im weiteren Verlauf wurde ein 28-Jähriger von seinem 20-jährigen Kontrahenten zu Boden gerissen und ins Gesicht geschlagen. Hierbei erlitt er mehrere Schürfwunden im Gesicht. Atemalkoholtests ergaben bei den Beiden Werte zwischen 1,8 und 2 Promille. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Markdorf

Sachbeschädigung an Kfz

Gleich mehrere im Parkhaus in der Poststraße abgestellte Fahrzeuge wurden durch unbekannte Täter in der Nacht von Sonntag auf Montag beschädigt. Die Unbekannten rissen an mindestens drei Fahrzeugen der Marken Fiat und Mercedes mehrere Hersteller- bzw. Typenembleme ab und entwendeten diese. Das Polizeirevier Überlingen erbittet sachdienliche Hinweise zu den Tätern an Tel. 07551/804-0.

Meersburg

Einbrüche

In der Daisendorfer Straße brach vermutlich ein und derselbe unbekannte Täter am frühen Sonntagmorgen in der Zeit zwischen Mitternacht und 02.00 Uhr in einen Verkaufsraum sowie in eine benachbarte Gaststätte ein. Der Unbekannte verschaffte sich Zutritt zu den Räumen und brach jeweils die Türen zu den innenliegenden Büros auf. Dort durchsuchte er die vorhandenen Schränke und Behältnisse und entwendete jeweils Bargeld im niedrigen dreistelligen Euro-Bereich. Der Polizeiposten Meersburg ermittelt in beiden Fällen und erbittet sachdienliche Hinweise an Tel. 07532/43443.

Uhldingen-Mühlhofen

Einbruch

In ein Wohnhaus in der Hauptstraße in Mühlhofen brach ein bislang unbekannter Täter in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein. Der Unbekannte verschaffte sich vermutlich über eine gekippte Terrassentüre im Erdgeschoss Zugang zu den Räumlichkeiten und durchsuchte diese. Neben aufgefundenem Schmuck und Bargeld entwendete der Täter auch mehrere Identitätsdokumente der Hausbesitzerin. Auch in diesem Fall hat der Polizeiposten Meersburg die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise, die zur Ermittlung des Tatverdächtigen beitragen können, an Tel. 07532/43443.

